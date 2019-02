© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Secondo SportBild il portiere Manuel Neuer potrebbe restare fuori per almeno 3 mesi a causa di un problema al pollice della mano conosciuto come 'Pollice dello sciatore'. Il portiere tedesco si sta sottoponendo ai test medici proprio in queste ore e se dovesse essere confermato il problema ai legamenti lo stop potrebbe non essere inferiore ai 90-100 giorni.