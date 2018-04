Bayern Monaco, Thiago Alcantara si propone per il dopo Iniesta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Don Balon, il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara si sarebbe proposto al Barcellona per tornare in Catalogna per coprire la partenza di Iniesta. Il giocatore si sarebbe confidato direttamente con l'amico Piqué, che dovrebbe fare da intermediario con la dirigenza per portare il messaggio del figlio di Mazinho.