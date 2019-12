© foto di Imago/Image Sport

Da quando Flick ha preso il posto di Kovac sulla panchina del Bayern Monaco, Thiago Alcantara (28) sta facendo più fatica. Così in Germania ipotizzano un addio nel corso della prossima estate e, secondo Mundo Deportivo, anche il Barcellona sarebbe stuzzicato dal ritorno in blaugrana, club abbandonato nel 2013 per muoversi verso Monaco. La scadenza del suo contratto con i bavaresi è prevista per il 2021.