© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Proseguono le contrattazioni tra Barcellona e Bayern Monaco, con oggetto dell'interesse il possibile approdo in Germania dell'attaccante brasiliano Philippe Coutinho. I bavaresi però vorrebbero ultimare l'affare modulandolo sulla formula del prestito e, secondo il quotidiano catalano Sport, sarebbero due ad oggi le opzioni possibili: un prestito biennale, durante il quale il Bayern pagherebbe l'intero stipendio, o altrimenti un trasferimento a titolo temporaneo per una stagione, con però l'inserimento di un riscatto obbligatorio. Senza scordarsi però del suo possibile inserimento nella trattativa con il PSG per arrivare a Neymar. Parti ancora al lavoro.