Bayern Monaco, Wagner ammette: "Emozionato come un bambino"

Dopo il suo arrivo a gennaio dall'Hoffenheim, Sandro Wagner è praticamente certo del suo debutto in Champions League con la maglia del Bayern Monaco. Il centravanti ha dichiarato a Fussball BILD: "Non vedo l'ora di assaporare l'atmosfera di Istanbul e spero che i tifosi del Besiktas facciano tantissimo rumore. Sono emozionato come un bambino".