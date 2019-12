© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Borussia M'Gladbach, l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller al sito ufficiale del club tedesco ha detto: "Perdere questa gara qui in questa situazione è brutale. Dopo il nostro gol non abbiamo giocato come nei primi 50 minuti. Quindi abbiamo subito gol, ed è stato mortale perché abbiamo causato anche un rigore non necessario. Il calcio è frenetico, anche durante una partita. Non possiamo smettere di giocare dopo un gol".