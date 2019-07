Bayern, Muller lancia la sfida al BVB: "Sarà una Bundesliga interessante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller non vede l'ora di iniziare la nuova stagione: "Sarà una stagione entusiasmante. Il Dortmund è stato davvero bravo la scorsa stagione e ora ha cercato di migliorare la propria squadra, dovremo aspettare e vedere come si comportano i nuovi acquisti, penso che la Bundesliga possa guardare avanti alla nuova stagione, come me. Sarà interessante e sarà divertente essere la squadra migliore in classifica", ha detto il tedesco a Bayern TV.