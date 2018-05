Bayern, Muller: "Non è colpa dell'arbitro se ieri siamo stati eliminati"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller, intervistato da beIN Sports, ha parlato così del discusso arbitraggio di Cakir nella semifinale di ieri contro il Real Madrid: "Abbiamo giocato meglio rispetto all'andata, ma non siamo stati abbastanza bravi in area. Su Lewandowski c'era un rigore netto, ma non direi che siamo stati eliminati a causa dell'arbitro. Cakir ha fatto un buon lavoro a livello globale e Navas poi ha salvato il Real con delle parate formidabili".