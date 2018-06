Bayern, Muller: "Non penso di andare via ma tutto può succedere"

© foto di J.M.Colomo

In un'intervista rilasciata al Welt Am Sonntag, il giocatore tedesco Thomas Muller ha parlato della possibilità di lasciare il Bayern Monaco: "Una nuova esperienza sarebbe certamente interessante e attraente. Se la situazione dovesse cambiare, tutto può succedere. Fondamentalmente, è molto difficile allontanarsi dal Bayern e al momento non ho pensieri per fare qualcos'altro", ha detto l'attaccante.