Bayern, Muller: "Siamo ingenui, i due gol del Real li abbiamo segnati noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thomas Muller ha parlato dopo la sconfitta nell'andata di Champions contro il Real Madrid: "Siamo stati ingenui e non in grado di sfruttare le occasioni create come successo nelle ultime settimane. Per come è andata la partita avremmo potuto ottenere un risultato molto migliore. Praticamente i due gol incassati ce li siamo segnati da soli".