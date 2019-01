© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea ha rifiutato tutte le offerte del Bayern Monaco per Callum Hudson-Odoi, così il club tedesco sarebbe piombato su un altro giovane talento. Secondo la Bild, i campioni di Germania in carica avrebbero messo nel mirino il 19enne Joao Felix, attaccante in forza al Benfica, a cui è legato da un contratto fino al 2023. Spaventa però la clausola di rescissione: 120 milioni.