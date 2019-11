© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due giovani talenti per il Bayern Monaco. Il club tedesco è pronto a fare spesa in Premier per assicurarsi alcuni giocatori emergenti: si tratta dell'attaccante diciassettenne del Tottenham, Troy Parrott, e del portiere del Manchester United (in prestito allo Sheffield United), il 22enne Dean Henderson. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe considerato l'erede di Manuel Neuer. Lo riporta il Daily Mail.