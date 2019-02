© foto di Federico Gaetano

Il Bayern Monaco non molla Florian Thauvin. Secondo quanto riporta France Football, infatti, nel processo di rivoluzione previsto in casa bavarese la prossima estate dovrebbe esserci anche l'acquisto dell'esterno d'attacco classe '93 dell'Olympique Marsiglia. Il francese in questa stagione ha realizzato finora 14 gol e 8 assist in 27 presenze.