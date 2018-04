Bayern, nessuna festa in caso di titolo: martedì c'è la Champions

© foto di Imago/Image Sport

Jupp Heynckes fa sapere che il Bayern Monaco, in caso di conquista della Bundesliga, cosa che arriverebbe vincendo oggi pomeriggio contro l'Augsburg, non festeggerà. Questo nonostante verrebbe battuto il record di vittorie consecutive, ben sei. Domani infatti la squadra si presenterà come nulla fosse in allenamento per preparare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Siviglia, in programma martedì sera.