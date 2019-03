© foto di J.M.Colomo

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool: "La tensione ci sarà, ma non solo per noi. Domani sarà come una finale, tra due squadre forti. Il nostro stadio ci sosterrà, vogliamo tornare a vincere in casa contro una big. Nella gara d'andata siamo stati bravi a contenerli e a coprire gli spazi, ma dobbiamo fare attenzione e cercare di vincere i duelli. Salah? Non importa se ha segnato solo un gol nelle ultime otto partite. Klopp? È un pazzo in senso positivo, vuole sempre il meglio per la squadra e i giocatori sono andati sempre d'accordo con lui, ovunque abbia allenato".