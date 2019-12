© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subita in rimonta in casa del Borussia M'Gladbach, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha analizzato così la prestazione della sua squadra: "E' mancata la concretezza. Dopo aver fatto l'1-0 avremmo dovuto continuare a giocare. Non avremmo dovuto aspettare. Tenere l'1-0 non fa bene al nostro calcio. Dobbiamo continuare ad attaccare bene e quindi creare occasioni, invece dopo il vantaggio abbiamo atteso l'avversario e il M'Gladbach ha attaccato sempre di più trovando i due gol".