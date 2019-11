© foto di J.M.Colomo

Dopo il 5-1 subito in casa del Francoforte, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer al sito ufficiale del club ha detto: "Eravamo con un uomo in meno dopo dieci minuti, il che non ha reso esattamente la gara più facile. Ma non possiamo concedere cinque gol. Abbiamo avuto delle occasioni che non ha sfruttato. Non eravamo abbastanza determinati da capire le situazioni complicate in difesa. Dobbiamo pensare, analizzare e poi fare meglio".