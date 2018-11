Bayern, Neuer: "Non stiamo bene, ok gli errori ma qualcosa non va"

© foto di J.M.Colomo

Brutto stop subito in casa dal Bayern Monaco che non è andato oltre l'1-1 contro il Friburgo. "Non abbiamo brillato nelle ultime settimane", ha ammesso a fine gara Manuel Neuer. "Dal momento che non puoi giocare con facilità, è chiaro. Tuttavia, ci sono dei momenti della gara in cui lo facciamo molto bene. La domanda è perché non riusciamo a farlo per tutta la gara. Gli errori ci possono stare che una gara del genere si mette così male, è discutibile".