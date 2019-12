© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Bayer Leverkusen, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha detto: "Avremmo potuto ottenere di più. La fortuna non è stata dalla nostra parte. Abbiamo giocato male nel primo tempo, permettendo al Leverkusen di giocare con più ritmo. Abbiamo giocato in maniera decente nel secondo tempo. Hrádecky ha giocato molto bene ovviamente, e abbiamo colpito molte volte i legni, semplicemente non abbiamo segnato. Dobbiamo riprendere da dove avevamo interrotto nelle ultime partite e da questo secondo tempo".