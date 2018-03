Bayern, Neuer: "Vicino al rientro ma la mia carriera resta a rischio"

© foto di J.M.Colomo

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha parlato al sito ufficiale del club bavarese per fare chiarezza sulle proprie condizioni fisiche: "Se va tutto bene penso che la prossima settimana potrei tornare ad allenarmi in campo. Sarebbe importante tornare in Nazionale con qualche partita nelle gambe. L'infortunio? Adesso è molto importante che al mio piede non accada niente, perché altrimenti la mia carriera potrebbe anche essere a rischio".