Bayern, nuova congiura in atto: dopo Ancelotti i senatori puntano Kovac

Dopo Carlo Ancelotti, anche Niko Kovac può essere vittima della congiura dei senatori. Neuer, Muller, Hummels e Ribery, secondo Kicker, sarebbero i quattro protagonisti della rivolta in atto contro il tecnico. Il portiere ha dichiarato di essere "amareggiato e deluso" dopo il pareggio contro il Friburgo, mentre la moglie del trequartista tedesco ha espresso il disagio del marito, entrato solo nella ripresa: "Ci sono voluti 70 minuti prima che l'allenatore avesse un lampo di intelligenza". I 4 giocatori non sono felici per le continue rotazioni di Kovac, soprattutto l'olandese, sostituito ben 13 volte finora. Dubbi anche sul sistema tattico: il mister sembra non avere un'alternativa al 4-1-2-2-1.