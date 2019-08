Bayern, offerti 100 mln a Sané. Kovac: "Ma ora pensiamo al campo"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa tedesca contro il Borussia Dortmund, il tecnico del Bayern Nico Kovac non ha voluto sbilanciarsi sulla trattativa Sané: "È stato già detto tutto. E domani abbiamo una partita importante a cui pensare". Secondo quanto riportato da Sky Deutschland i bavaresi hanno offerto al giocatore un contratto quinquennale da 20 milioni l'anno, bonus compresi. Cifra di gran lunga superiore ai 12 offerti dal Manchester City. Che dalla sua, però, ha il potere contrattuale e chiede per il cartellino 150 milioni.