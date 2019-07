© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni del Mundo Deportivo, il Bayern Monaco avrebbe offerto David Alaba a due club per arrivare ad altri giocatori. Il club tedesco infatti avrebbe cercato di rifilare il giocatore austriaco al Manchester City per arrivare a Leroy Sanè, grande obiettivo di Kovac e al Barcellona per tentare l'acquisto di Ousmane Dembelè. Entrambe le squadre hanno rifiutato ma i blaugrana sono interessati ad Alaba e potrebbe cambiare strategia a breve.