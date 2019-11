© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uli Hoeness saluta il Bayern Monaco. L'ex bomber rassegnerà le dimissioni dal ruolo di presidente del club più titolato di Germania, in una conferenza stampa che andrà in scena nel primo pomeriggio. 67 anni, dopo averne vestito la maglia da da calciatore per un decennio, Hoeness è entrato nel Bayern come direttore generale nel 1979, per poi diventarne il presidente nel 2009, succedendo al Kaiser Beckenbauer. Nel 2014 l'ammissione di aver evaso 28 milioni di euro, la condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere (rilasciato dopo 21 mesi) e le dimissioni da qualsiasi carica societaria; nel 2016 la rielezione al ruolo di presidente del Bayern. Che lascia oggi, dopo 40 anni ai vertici della società, di cui rimarrà comunque nel board.