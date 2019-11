© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Fortuna Dusseldorf, il difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard ha elogiato il tecnico Hansi Flick che resterà in panchina almeno fino alla pausa invernale: "Abbiamo un'ottima intesa con l'allenatore", ha dichiarato Pavard adopo aver segnato il suo terzo gol in Bundesliga. "Si è adattato bene e stiamo ottenendo risultati in campo. Ognuno è convinto dalla sua visione di calcio. Ora ci restano sette partite che vogliamo vincere con l'allenatore".