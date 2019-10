Bayern, Perisic in leggero ritardo all'allenamento: rischia multa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei minuti di ritardo per Ivan Perisic: secondo quanto riferito dai media tedeschi, l'esterno croato del Bayern Monaco, in prestito dall'Inter, si sarebbe presentato alle 13.36 all'allenamento odierno, organizzato dal tecnico Kovac alle 13.30. In ritardo, di 7 minuti, anche Javi Martine: da verificare se il club deciderà di multare i due giocatori.