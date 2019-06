Bayern più lontano: Liverpool in pole per l'acquisto di Werner dal Lipsia

Buone notizie per il Liverpool che potrebbe avere un concorrente in meno per l'acquisto di Timo Werner. Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror, infatti il Bayern Monaco avrebbe raffreddato il loro interesse per l'attaccante del Lipsia, per concentrarsi sull'arrivo di Leroy Sane, e i Reds in questo momento sarebbero in pole per assicurarsi il 23enne che ha segnato ben 16 gol nell'ultima stagione in Bundesliga.