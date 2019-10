Bayern, poker di Gnabry ma J. Martinez spazza il pallone della gloria

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Quattro gol e una prestazione straordinaria, questa sera contro il Tottenham, per Serge Gnabry. Una serata che, molto probabilmente, il talento del Bayern avrebbe voluto godersi e rigodersi negli anni conservando gelosamente il pallone del match. Tutto molto bello, una consuetudine nel calcio dopo aver realizzato almeno una tripletta, se non fosse stato per Javi Martinez. Come si vede nel video in calce, infatti, il compagno di squadra dell'ex Arsenal, in preda ai festeggiamenti per la vittoria, ha spazzato il pallone sugli spalti. La faccia sconsolata di Gnabry non ha bisogno di tante altre parole...