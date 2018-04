Bayern, praticamente fatta per il rinnovo annuale di Ribery

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le parole di Rummenigge sulla trattativa per il rinnovo di Franck Ribery arrivano arrivano alcuni dettagli sull'operazione. Dalle pagine di Kicker, infatti, si parla di accordo praticamente già raggiunto fra le parti per una ulteriore stagione in Baviera per l'ex del Marsiglia.