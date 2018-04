Bayern-Real Madrid 1-2, la visione di stampa spagnola e catalana

"Vittoria sofferta" titola AS oggi in edicola in riferimento al successo del Real Madrid sul campo del Bayern. "Ahi queda eso!" esclama Marca, traducibile come "Eccolo!" dopo l'impresa della squadra di Zinedine Zidane all'Allianz. "Come sempre" è invece il titolo scelto da Mundo Deportivo: "Il Real Madrid ha sfruttato le sue occasioni e ha avuto fortuna contro il Bayern. L'arbitro non ha sanzionato un rigore clamoroso di Carvajal su Lewandowski".