Bayern-Real Madrid, bilancio in parità ma dominio blanco da sei anni

Perfetta parità nel bilancio degli scontri diretti fra Bayern e Real Madrid. Gli account social del club bavarese mostrano lo storico delle sfide, vinte per 11 volte a testa con 2 pareggi. In grande rimonta i blancos, che hanno vinto le ultime 5 partite consecutive se escludiamo i calci di rigore. La partita del 25 aprile 2012 al Bernabeu, infatti, terminò 2-1 per il Real ma poi a qualificarsi furono i bavaresi nella lotteria degli undici metri. Il 17 aprile 2012 l'ultimo successo nei 90' regolamentari per il Bayern, 2-1