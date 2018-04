Bayern-Real Madrid, la stampa spagnola: "Cristianerfest"

La stampa madrilena si proietta alla sfida di questa sera all'Allianz Arena, l'ormai classico di Champions Bayern-Real Madrid: "Senza paura e con tutto" titola As aggiungendo: "Benzema è il grande dubbio. Alaba, defezione dell'ultim'ora". "Cristianerfest" è l'apertra di Marca: "Il Madrid si aggrappa in Champions al festival Cristiano: 11 partite consecutive segnando e 15 reti in questa stagione".