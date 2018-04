Bayern-Real Madrid, stampa spagnola apre su Ramos e Benzema

I giornali madrileni si proiettano già a Bayern-Real Madrid, in programma domani sera: "Capitan Europa" titola Marca in riferimento a Sergio Ramos, che tornerà in tempo per la sfida di Monaco di Baviera. Il difensore fu decisivo nelle sfide contro i bavaresi all'epoca guidati da Pep Guardiola. As punta invece sul caso attaccante: "Benzema è il dilemma" titola. "Zidane ha dei dubbi sul francese. Lucas o Asensio i possibili ricambi". Non dovrebbe esserci Bale, dopo la prova negativa contro la Juventus.