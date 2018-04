Bayern, recupera Tolisso in tempo per la sfida contro il Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie in casa Bayern sulle condizioni di Corentin Tolisso. Il francese, che alla vigilia della sfida cotnro il Real Madrid era, assieme ad Alaba, in dubbio, è recuperato. Possibile il suo impiego a partita in corso, con Vidal e Thiago Alcantara i favoriti per le due maglie in mediana, con James Rodriguez sulla trequarti.