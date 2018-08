Bayern, Renato Sanches verso un nuovo prestito: ci pensa il Fenerbahce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco non sembra disposto a concedere una nuova chance a Renato Sanches (21), centrocampista reduce dal prestito allo Swansea City. Il centrocampista portoghese potrebbe dunque salutare nuovamente la Germania per approdare, questa volta, in Turchia. Il Fenerbahce, scrive il giornale Fanatik, è disposto a versare nelle casse bavaresi 2,5 milioni di euro per il prestito dell'ex Benfica.