© foto di J.M.Colomo

Ricorso respinto, Thomas Muller non potrà prendere parte alle sfide di Champions League fra Bayern Monaco e Liverpool a causa della squalifica. Il tedesco era stato fermato per due turni dopo il calcio in testa rifilato a Tagliafico nell'ultima sfida dei gironi contro l'Ajax. Il Bayern aveva fatto ricorso per ridurre la squalifica ad una sola giornata, ma la UEFA ha respinto la richiesta. E così Muller si perderà entrambe le gare contro i Reds.