Bayern, Robben: "Complimenti alla squadra ma restiamo concentrati"

Sesto titolo consecutivo per il Bayern Monaco che contro l'Augsburg ha chiuso matematicamente i giochi. Dopo la gara e i festeggiamenti Arjen Robben ha detto: "Rimane sempre bello. Oggi abbiamo fatta una prestazione concentrati, anche dopo il grande vantaggio. Dall'esterno si diceva sempre che eravamo campioni, ma dovevamo farlo davvero. Non ottieni niente in Bundesliga senza lavorare. Un grande complimento va alla squadra. Dobbiamo goderci questo momento ma restare concentrati sul reso della stagione".