Il Bayern Monaco avrebbe individuato il successore di Arjen Robben. È Leroy Sane, talento tedesco in forza al Manchester City. Un'idea approvata dallo stesso Robben, che ha dichiarato a Sky Sports News: "Ci sono tanti talenti straordinari in Europa e lui è sicuramente tra questi. Non ha giocato molto con il City di recente, ma è un ottimo giocatore, ha velocità, è bravo nell'uno contro uno e segna".

Pupillo di Pep - "Ovviamente non sono io a decidere, nel club c'è gente che lo sa fare. Ma per me è un buon giocatore". L'operazione, però, non sarà semplice: Sané ha un contratto fino al 2021 con gli inglesi ed è sempre stato un pallino di Guardiola, fin dai tempi in cui giocava nello Schalke. Il Bayern aveva preso in considerazione l'idea di acquistarlo nel 2016, poi il manager spagnolo si trasferì in Inghilterra, portando con sé il ragazzo.