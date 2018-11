Bayern, Robben in scadenza: spunta l'idea di un ritorno al Groningen

Con un contratto in scadenza col Bayern Monaco il prossimo giugno e la carta d'identità che segna oramai 34 primavere per Arjen Robben è arrivato il momento di pensare alle ultime mosse della sua carriera da calciatore. L'ultima che arriva dalla Germania vuole l'attaccante olandese pronto a valutare un ritorno in patria, al Groningen, club che lo ha lanciato nel grande calcio.