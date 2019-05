Bayern, Rummenigge conferma: "Proveremo a prendere Sané"

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha confermato le trattative in corso per acquistare Leroy Sané dal Manchester City: "Ci proveremo, ma non posso promettere che ci riusciremo" ha dichiarato, aggiungendo che il ds Hasan Salihamidzic volerà in Inghilterra per parlare con il Manchester City. Sané era stato già obiettivo del Bayern sin da quando era un giocatore dello Schalke 04. Ma la presenza di Robben e Ribéry ha portato i bavaresi a destistere.