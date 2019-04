Nonostante il 5-0 al Borussia Dortmund nel 100° Klassiker e nonostante il sorpasso al comando della classifica, il CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge non ha dato garanzie di permanenza sulla panchina dei bavaresi a Niko Kovac: "Non c'è posto garantito al Bayern Monaco. Per nessuno. Qui c'è pressione e chiunque deve essere in grado di gestirla. Se uno non è in grado vuol dire che si trova nel club sbagliato". Kovac, nominato tecnico dei bavaresi all'inizio della scorsa stagione, ha un contratto fino al 2021.