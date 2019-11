© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Karl-Heinz Rummenigge ha commentato le dichiarazioni di Arsène Wenger, che ha affermato di essere in attesa di un incontro con la dirigenza del Bayern per negoziare il suo arrivo sulla panchina bavarese: "Penso che ci sia stato un reciproco malinteso, mi dispiace. Ne parleremo al telefono per chiarire le cose perché non vogliamo avere alcun problema con lui". Nel frattempo, Hans Flick è stato confermato come tecnico a tempo indeterminato.