Bayern, Rummenigge: "Nessuna fretta di riscattare James"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato del futuro di James Rodriguez prima di partire per Siviglia spiegando che ancora nulla è deciso: “Con il giocatore e con il Real Madrid abbiamo condizioni di contratto molto chiare, lui ha un accordo con noi per altri due anni e possiamo riscattarlo per la cifra di 42 milioni di euro. Ma non c'è alcuna fretta. - spiega Rummenigge come riporta Kicker.de - Siamo molto soddisfatti del suo rendimento, specialmente sotto la guida di Heynckes e per questo lo riteniamo un acquisto molto azzeccato”.