Bayern, Rummenigge: "Non dobbiamo sottovalutare il girone"

Karl-Heinz Rummenigge, storico dirigente del Bayern, ha detto la sua in vista dell'esordio dei bavaresi in Champions League contri il Benfica: "Non sarà una sfida semplice. Siamo favoriti ma non dobbiamo sottovalutare questo Gruppo. È importante cominciare bene domani. Dobbiamo essere motivati e concentrati su questo primo match".