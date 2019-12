Hans Flick è approdato sulla panchina del Bayern Monaco come tecnico ad interim dopo l'addio di Niko Kovac, ma oggi, complice i risultati positivi conquistati dal club la sua permanenza potrebbe prolungarsi. Sul tema si è espresso anche il CEO dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge dalle colonne di Kicker: "Con Flick abbiamo concordato che sarebbe rimasto fino alla pausa invernale del campionato. Subito dopo ci siederemo ad un tavolo per parlare del futuro. E probabilmente andremo avanti. Flick in carica anche la prossima stagione? Ne discuteremo con calma".