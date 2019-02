© foto di Imago/Image Sport

Il futuro del francese Franck Ribery nelle file del Bayern Monaco non è ancora deciso. ll capo del consiglio di amministrazione del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge infatti ai microfoni di Eurosport ha detto: "Abbiamo avuto anni eccellenti grazie a lui e con lui, ho un enorme rispetto per Franck, dobbiamo essere aperti e sinceri, ad un certo punto parleremo con lui e il suo consulente, e insieme prenderemo una decisione, ma ancora non posso prevedere quale sarà".