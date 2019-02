Il Bayern Monaco non ha intenzione di mollare Hudson-Odoi. Dopo aver provato, senza riuscirci, a prendere il giocatore dal Chelsea nella finestra invernale di mercato, Rummenigge ha spiegato che ci proveranno anche in estate: "In passato avevamo avuto anche trasferimenti che non hanno funzionato al primo tentativo, ma al secondo, ed è quello su cui lavoreremo ora. Vogliamo i migliori giocatori qui al Bayern e Salihamidzic è assolutamente convinto di quel giocatore".