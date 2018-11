© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha parlato ai media tedeschi della situazione di James Rodriguez: "Abbiamo un accordo col Real Madrid che prevede un'opzione di acquisto esercitabile fino al 15 giugno 2019, visto che siamo a novembre non credo abbia senso parlarne adesso. Nel club siamo tutti convinti delle sue qualità, sfortunatamente adesso è fuori per infortunio e per quest'anno non lo rivedremo in campo. Ma da gennaio in poi sono sicuro che ci divertiremo".