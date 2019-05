© foto di Imago/Image Sport

Il direttore generale del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha escluso che il Bayern possa riscattare James Rodriguez dal Real Madrid per poi rivenderlo: "Non è nel nostro stile, non vogliamo generare un traffico di esseri umani per guadagnare da questa situazione. Non lo abbiamo mai fatto. Ci incontreremo la prossima settimana per decidere, non escludiamo nessuna soluzione. Lui è un top e ovviamente vuole giocare con continuità".