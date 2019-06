Bayern, Rummenigge su Sané: "Deve decidere lui, poi faremo offerta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato a proposito delle voci che vogliono il club tedesco vicino all'acquisto di Leroy Sané: "Non abbiamo presentato alcuna offerta per il giocatore. Deve prima decidere lui di venire al Bayern, solo in quel momento potremo cominciare a trattare con il Manchester City. È un giocatore molto forte, ha qualità. La sua volontà sarà determinante ma a quanto ne so non ha ancora deciso nulla".